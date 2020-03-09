Иллюстративное фото из архива "МГ" Вирус за последние сутки зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датские Фарерские острова и на французский карибский остров Мартиника. За пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3 610 новых случаев заражения, 71 человек скончался. В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV. Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19. В России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, 14 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Обоих китайцев и одного из россиян уже выписали из больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.