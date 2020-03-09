Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что 8 марта большого наплыва пациентов не было. - В травмпункт обратились 23 женщины, в основном с ушибами верхних, нижних конечностей и грудной клетки. Ажиотажа и серьезных травм ни у кого не было, - рассказали в облздраве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.