Иллюстративное фото из архива "МГ" - Местный житель 7 марта около 7.00 пошел убрать за скотом и увидел, что среди овец ходит волк. Он вначале подумал, что это собака, стал ее выгонять. Когда она перепрыгнула через забор, хозяин понял, что это волк. Он быстро убежал. Выяснилось, что хищник задрал 5 овец, они лежали мертвые. В крайних домах волк напал на двух собак, ранил их. Местные охотники, узнав о произошедшем, на снегоходе выехали искать хищника. Недалеко от Полтавки они перехватили его и застрелили. Оказалось, что это волчица, - рассказала и.о. акима Батурасайского сельского округа Амина Ажниязова. Как рассказал бывший аким Мартукского района Серик Ботагарин, по словам охотников, ранее кто-то из сельчан в окрестностях Полтавки подстрелил двух волчат. Нападение на овец могло быть местью волчицы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.