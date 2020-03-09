Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима города Мирас Мулкай рассказал, что в 2019 году были проведены 10 субботников в апреле, мае, августе, сентябре и октябре. Участие в них приняли 61 852 жителя города, а также 729 организаций и предприятий независимо от форм собственности. За время проведения субботников на карьер Асан и на полигон ТБО вывезено 1 257 кубических метров мусора. Были проведены работы по посадке саженцев на ул. Казыбек би, ул. Толе би, ул. Айтке би, пр. Абулхаир хана , а также в п.Зачаганск и было высажено 5 766 саженцев (лиственных пород, тополь пирамидальный, вяз крупнолистный, вяз мелколистный). - В этом году также планируется провести 2-месячник по санитарной очистке и благоустройству города 14, 21, 28 марта, 04, 11, 18, 25 апреля и 2, 9 мая. Планируется уборка газонов, посадка деревьев и кустарников, ремонт детских и спортивных площадок, ремонт и покраска малых архитектурных форм, промывка и ремонт цоколей и фасадов зданий, ремонт входных дверей, козырьков, подъездов, лестниц, подвальных и чердачных помещений, приведение в порядок объектов дорожного хозяйства, объектов социальной сферы, объектов промышленности, строительства, особо при этом обращая внимание на приведение в порядок всех строительных площадок, включая разрушенные элементы благоустройства после проведения вскрышных работ коммунальными предприятиями города. Кроме того, будут выполнятся такие работы как, комплексная уборка городской территории от природного и бытового мусора, разбор завалов из поваленных деревьев, вырезка и вывоз сухих кустарников и деревьев, побелка и посадка саженцев на общегородской территории, - сообщил Мирас Мулкай. Также замакима Уральска пояснил, что для удобства проведения субботников город схематически поделен на 20 участков, за каждым из которых закреплены ответственные лица из акимата. Ответственный проводит организационные мероприятия и распределение участков в своем секторе. Необходимый инвентарь будут выдаваться ТОО «Жайық Таза қала», борта закреплены по бригадам. Собранный мусор будет вывезен с городских улиц силами ТОО «Жайык Таза Кала» и ТОО «Орал Таза Сервис». Прием твердо-бытовых отходов на полигоне и сухого мусора на карьере «Асан» в дни проведения субботников будет производиться бесплатно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.