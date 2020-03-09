Иллюстративное фото из архива "МГ" Так, с 1 апреля 2020 года назначается новый пассажирский поезд № 19/20 Нур-Султан-Нурлы жол-Атырау с вагонами «Тұлпар-Тальго» периодичностью через день отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы жол по нечетным числам, сообщается на сайте "Пассажирских перевозок". С 3 апреля увеличивается периодичность курсирования пассажирского поезда №54/53 сообщением Нур-Султан-Нурлы жол-Достык до двух раз в неделю (вместо 1 раза) отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы жол по пятницам и понедельникам. Дополнительно запускается на 6 рейсов пассажирский поезд №701/702 сообщением Алматы-2 - Нур-Султан Нурлы жол с вагонами «Тұлпар-Тальго» отправлением со ст. Алматы-2 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта со ст. Нур-Султан-Нурлы жол 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта. С 1 апреля сокращается маршрут следования пассажирского поезда №321/322 сообщением Алматы-2-Нукус до ст. Сарыагаш с периодичностью курсирования через день, отправлением со ст. Алматы-2 по нечетным числам (вместо 1 раза в неделю). Со 2 апреля отменяется курсирование беспересадочных вагонов по направлению Мангистау-Нукус-Мангистау в составе пассажирских поездов №309/310 сообщением Мангистау-Актобе (перевозчик ТОО «Otpan Logistic») и №648/647 сообщением Мискен – Бейнеу (формирование Узбекской ж/д). С 1 апреля отменяется курсирование пассажирских поездов №393/394 сообщением Алматы-2-Алтынколь и №91/92 сообщением Нур-Султан Нурлы жол-Кызылорда. Временно приостанавливается курсирование пассажирского поезда №705/706 сообщением Алматы-2-Петропавловск на следующие даты: отправлением из Алматы-2 - 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта, из Петропавловска - 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.