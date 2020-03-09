Недобросовестные КСК назвал заместитель акима города Уральск Мирас Мулкай. В их число входят: 1. КСК «Домуправ 1» - председатель Куаныш Таноманов, пр. Нурсултана Назарбаева, 195 (из-за строительного мусора). 2. КСК «Центр» - председатель Федор Радостев, ул. Курмангазы, 150 (из-за строительного мусора и надписей на стенах). 3. КСК «Жұлдыз Алға» - председатель Галина Порхоменко, ул. М. Маметовой, 77 и 69 (из-за надписей на стенах). 4. КСК «Алмаз» - председатель Марат Джаксымбаев, пр. Н. Назарбаева, 209 (из-за строительного мусора). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.