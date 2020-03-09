Фото с сайта inatyrau.kz Пыльная буря в Атырау бушевала 7 и 8 марта. За это время она успела наделать неприятностей коммунальщикам, теперь им приходится устранять последствия стихии. Как сообщили в пресс-службе акимата Атырау, из-за непогоды на площади имени Махамбета-Исатая ветром повалило декоративную арку, в микрорайоне Алмагуль обрушилась часть обшивки многоквартирного дома. Очевидцы сообщают, что сорвало многие баннеры. Стоит отметить, штормовой ветер в нефтяной столице был с порывами до 20 метров в секунду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.