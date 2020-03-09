Как рассказали в пресс-службе ДП по МО, сотрудники дорожно-патрульной службы останавливали автомобили с девушками за рулем под предлогом проверки документов или правонарушения и поздравляли с праздником, а также дарили букеты цветов. Также в департаменте полиции поделились, что не оставили в стороне пешеходов и маленьких жительниц города, которые, возможно, тоже сядут за руль в будущем. Женщины же делились тем, что им было очень приятно получить цветы и услышать поздравления от стражей порядка. В полиции также попросили не забывать о ПДД и обязательном использовании удерживающих спецустройств для перевозки детей маленьких пассажиров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.