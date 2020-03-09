Касым-Жомарт Токаев поручил правительству исполнить в полном объеме все социальные обязательства перед народом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт "Акорды". Фото с сайта informburo.kz 9 марта под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Главное поручение – исполнить в полном объеме все социальные обязательства перед народом. По поручению Касым-Жомарта Токаева создан Штаб оперативного реагирования под непосредственным руководством премьер-министра. Будет разработан антикризисный план действий, подготовлен специальный план по поддержке занятости населения, в частности, на крупных предприятиях. Президент считает крайне важной задачу обеспечение как можно большего числа людей рабочими местами. Правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 гг. Глава государства заявил о необходимости принять меры по сокращению бюджетных расходов, обеспечению занятости населения в регионах, стабилизации валютно-финансового рынка страны, оптимизации республиканского и местного бюджетов. Напомним, рынки нефти рухнули более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+, вызвавшего ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, сообщает Bloomberg. В России произошел обвал рубля. Сейчас доллар торгуется по 72,04 рубля, евро - по 82,1 рубля.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.