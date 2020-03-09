После годичного расследования полиция приняла решение прекратить уголовное дело, сообщает ATPress.kz.
Факты насилия над детьми стали известны ровно год назад, когда прокуратура проверила камеры видеонаблюдения в школе-интернате для детей с психоневрологическими отклонениями (задержки в развитии речи). Официально это заведение именуется КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг №3», расположено оно в микрорайоне «Лесхоз» города Атырау и относится к управлению координации занятости и социальных программ акимата Атырауской области.
Как заявила тогда областная прокуратура
, воспитатели не только били беззащитных детей, но и заставляли их работать. Не сдерживало персонал интерната и наличие видеокамер.
История с рукоприкладством вызвала, широкий общественный резонанс. Работников интерната отстранили от работы и возбудили в отношении них уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением» и относится к категории уголовного проступка. Наказание по этой статье предусмотрено разное: штраф, общественные или исправительные работы, либо арест до 40 суток.
В свою очередь акимат Атырауской области создал комиссию, которая начала своё служебное расследование. Как сообщала тогда региональная служба коммуникаций, первым заместителем облакима Сериком Шапкеновым было поручено «проверить всех и наказать по всей строгости». Комиссии этой дали право проверять любое подобное учреждение безо всяких ограничений. Имелось также распоряжение установить во всех кабинетах школы-интерната веб-камеры с трансляцией в интернет, предоставив к ним доступ родителям, общественникам и проверяющим органам. Было это сделано или нет – пока неизвестно.
Наряду с этим, в те же дни СМИ цитировали Председателя Сената Парламента РК Даригу Назарбаеву, заявившую, что в ситуации есть вина социальных служб и все виновные должны быть наказаны в соответствии с законодательством. Пресс-служба Сената сообщила, что дело будет находиться на особом контроле депутатов верхней палаты.
Позже удалось выяснить в ходе переписки с прокуратурой и департаментом полиции Атырауской области.
Всего в избиении детей-инвалидов, имевшее место в январе-феврале 2019 года, подозревались пять работников интерната – воспитатели и санитары. Полиция начала досудебное расследование 13 марта 2019 года, назначив 27 марта судебно-медицинскую экспертизу, которая 8 апреля дала заключение о наличии у двух детей «телесных повреждений лёгкой степени». Ещё у шестерых несовершеннолетних телесных повреждений не обнаружено.
- Поскольку уголовный проступок имел место в период с 13 января по 18 февраля 2019 года, 20 февраля текущего года уголовное дело прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 35 УПК («за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности»), - говорится в ответе на запрос ATPress.kz из департамента полиции Атырауской области.
Из неофициальных источников известно, что с момента избиений до назначения экспертизы прошло достаточно времени для исчезновения следов побоев. Впрочем, это была не единственная экспертиза. Однако дети-инвалиды, к сожалению, не могли дать чёткие и ясные показания. Этим якобы и затруднялся ход следствия, для которого одно лишь наличие видеозаписей оказалось недостаточным.
Те же источники сообщают, что фигуранты дела в этом интернате по «оказанию специальных услуг» больше не работают. Кто написал заявление «по собственному», а кого и уволили.
