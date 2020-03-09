Новый курс обменные пункты выставили с утра 9 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стоит отметить, что с утра 9 марта цена на американский доллар в обменных пунктах колеблется в коридоре 386-399 тенге, российский рубль практически во всех обменниках стоит одинаково. Продажа американской валюты в частном обменном пункте у ресторана "Хуторок" с утра составила 399 тенге, покупка - 382 тенге. Российская валюта продается по 5,73 тенге, покупка - 5,40. В обменном пункте в ТЦ "Атриум", доллар продается по 389 тенге, покупка составляет 384 тенге. Российский рубль продается по 5,74 тенге, купить его можно по 5,40 тенге. Обменный курс Альфа-банка выглядит следующим образом: покупка американской валюты составляет - 386 тенге, продажа - 381 тенге. Рубль продается по 5,75 тенге, покупка составляет 5,59 тенге. Напомним, рынки нефти рухнули более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+, вызвавшего ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, сообщает Bloomberg. В России произошел обвал рубля. Сейчас доллар торгуется по 72,04 рубля, евро - по 82,1 рубля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.