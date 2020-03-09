На лечение в Самару 8-летняя Балауса уехала 8 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мама Балаусы Ботагоз сообщила, что сегодня, 9 марта, у Балаусы начнется лечение. - Балауса вчера (8 марта - прим. автора) уехала в Самару с дедушкой. Сегодня в 12.00 начнётся лечение. На следующей неделе я сама поеду к ней. Лечение закончится 27 марта, 28 марта мы приедем домой. На каспи голд нам перечислили 816 тысяч тенге. Волонтёры привезли 89 тысяч тенге. В общем собрано 905 тысяч тенге, - рассказала Ботагоз. По словам женщины, им на лечение требовалось 550 тысяч тенге, 350 тысяч из которых было собрано. Однако не хватало 200 тысяч тенге. - Я хочу всем всем неравнодушным людям сказать спасибо за помощь и поддержку. Низкий всем поклон. Пусть их добро вернётся им в сто крат. Пусть у них все будет хорошо. Оставшиеся деньги мы тратить не будем, а используем их на следующий курс лечения для Балаусы, - пояснила Ботагоз. Напомним, с детства Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    