На полмиллиона тенге оштрафовали медцентр Уральска за незарегистрированное оборудование

Как сообщили в суде ЗКО, во время проверки установлено, что в медицинском центре хранилось незарегистрированное в РК фототерапевтический светодиодный аппарат красного излучения АФС «Гармония» производства РФ.

Дело рассматривалось в специализированном суде по административным правонарушениям Уральска по статье 426 КоАП «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий». Представитель медцентра пояснил, что продавец предоставил на товар регистрационное удостоверение 2021 года.

Совершение правонарушения подтверждается протоколом об адмправонарушении, актами о назначении проверки и результатах проверки, пояснениями сторон, другими материалами дела.

Рассмотрев дело, суд оштрафовал ТОО на 516 880 тенге, а оборудование подлежит конфискации.

Решение суда вступило в законную силу.