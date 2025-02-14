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Социум

На полмиллиона тенге оштрафовали медцентр Уральска за незарегистрированное оборудование

Медицинский аппарат конфисковали.
Арайлым Усербаева
На полмиллиона тенге оштрафовали медцентр Уральска за незарегистрированное оборудование

Как сообщили в суде ЗКО, во время проверки установлено, что в медицинском центре хранилось незарегистрированное в РК фототерапевтический светодиодный аппарат красного излучения АФС «Гармония» производства РФ. 

Дело рассматривалось в специализированном суде по административным правонарушениям Уральска по статье 426 КоАП «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий». Представитель медцентра пояснил, что продавец предоставил на товар регистрационное удостоверение 2021 года.

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Совершение правонарушения подтверждается протоколом об адмправонарушении, актами о назначении проверки и результатах проверки, пояснениями сторон, другими материалами дела.

Рассмотрев дело, суд оштрафовал ТОО на 516 880 тенге, а оборудование подлежит конфискации. 

Решение суда вступило в законную силу.

оборудование Медцентр

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