Внедорожник слетел в арык после столкновения с «легковушкой» в Уральске (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 6 ноября, около 8.00 на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Фрунзе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На перекрестке столкнулись "Тойота Лэнд Крузер" и "Фольксваген Пассат". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомашины "Фольксваген Пассат" ехал по проспекту в сторону ЗКГУ имени М. Утемисова. – Поворачивая на улицу Фрунзе, он не пропустил ехавшего по главной улице водителя автомашины "Тойота" и допустил столкновение. В результате столкновения внедорожник слетел в арык. В салоне легковушки находились