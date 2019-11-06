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Происшествия Социум

Внедорожник слетел в арык после столкновения с «легковушкой» в Уральске (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 6 ноября, около 8.00 на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Фрунзе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На перекрестке столкнулись "Тойота Лэнд Крузер" и "Фольксваген Пассат". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомашины "Фольксваген Пассат" ехал по проспекту в сторону ЗКГУ имени М. Утемисова. – Поворачивая на улицу Фрунзе, он не пропустил ехавшего по главной улице водителя автомашины "Тойота" и допустил столкновение. В результате столкновения внедорожник слетел в арык. В салоне легковушки находились
Арайлым Усербаева
Внедорожник слетел в арык после столкновения с «легковушкой» в Уральске (фото)
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 6 ноября, около 8.00 на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Фрунзе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На перекрестке столкнулись "Тойота Лэнд Крузер" и "Фольксваген Пассат". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомашины "Фольксваген Пассат" ехал по проспекту в сторону ЗКГУ имени М. Утемисова. – Поворачивая на улицу Фрунзе, он не пропустил ехавшего по главной улице водителя автомашины "Тойота" и допустил столкновение. В результате столкновения внедорожник слетел в арык. В салоне легковушки находились четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. В "Тойоте" водитель находился один, - рассказали полицейские. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции медицинской помощи поступил в 8.05. – В 8.10 бригада врачей была уже на месте ДТП. В городскую многопрофильную больницу были доставлены три человека - 59-летний мужчина и две женщины 43 и 33 лет, - сообщили в ведомстве.
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ДТП машины арык перекресток

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