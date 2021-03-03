ДТП произошло 3 марта около 22.00 на пересечении улиц М.Маметовой и А.Тайманова. На перекрестке столкнулись Mitsubishi и машина коммунального предприятия "Жайык Таза Кала". Директор ТОО "Жайык Таза Кала" Ринат Нургалиев рассказал, что их машина ехала по улице Тайманова и поворачивала на улицу М.Маметова. – Внедорожник ехал по Тайманова прямо в противоположную сторону, скорость была высокая. В салоне нашей машины находились три человека, к счастью, никто не пострадал. Они работники ночной смены, - рассказал Ринат Нургалиев. По предварительной информации, водитель иномарки получил травмы и его увезла карета скорой помощи. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что на месте работают сотрудники полиции и подробная информация будет дана позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.