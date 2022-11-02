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Происшествия

Внедорожник въехал в припаркованный грузовик на трассе Актобе - Астрахань

Пассажир погиб, водитель госпитализирован. Фото: МВД РК Авария произошла первого ноября вблизи посёлка Кенжалы Байганинского района. По данным МВД Казахстана, 58-летний водитель Mitsubishi Montero Sport допустил наезд на стоящую на обочине грузовую автомашину DAF. Водитель Mitsubishi госпитализирован в центральную районную больницу Темирского района, а 56-летний пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП. Велосипедиста насмерть сбили в Актюбинской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании
Дана Рахметова
Внедорожник въехал в припаркованный грузовик на трассе Актобе - Астрахань
Пассажир погиб, водитель госпитализирован.
Внедорожник въехал в припаркованный грузовик на трассе Актобе - Астрахань
Внедорожник въехал в припаркованный грузовик на трассе Актобе - Астрахань
Фото: МВД РК Авария произошла первого ноября вблизи посёлка Кенжалы Байганинского района. По данным МВД Казахстана, 58-летний водитель Mitsubishi Montero Sport допустил наезд на стоящую на обочине грузовую автомашину DAF. Водитель Mitsubishi госпитализирован в центральную районную больницу Темирского района, а 56-летний пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе ДТП

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