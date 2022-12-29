Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту

С января у отечественного лоукоcтера FlyArystan изменятся правила регистраций в аэропорту – она станет платной. Поэтому пассажирам рекомендуется побеспокоиться о бесплатной регистрации на рейс уже сейчас. С момента запуска в 2019 году FlyArystan позиционировал себя как бюджетный перевозчик, в доступную стоимость билета которого входит минимальный пакет услуг – перелёт, случайное место на борту (выдаётся системой автоматически), а также одна единица ручной клади весом до пяти килограммов (допустимые габариты 56*23*36 см). Остальные услуги лоукостера пассажирам предлагаются за дополнительную пла