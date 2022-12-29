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Бизнес-новости

Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту

С января у отечественного лоукоcтера FlyArystan изменятся правила регистраций в аэропорту – она станет платной. Поэтому пассажирам рекомендуется побеспокоиться о бесплатной регистрации на рейс уже сейчас. С момента запуска в 2019 году FlyArystan позиционировал себя как бюджетный перевозчик, в доступную стоимость билета которого входит минимальный пакет услуг – перелёт, случайное место на борту (выдаётся системой автоматически), а также одна единица ручной клади весом до пяти килограммов (допустимые габариты 56*23*36 см). Остальные услуги лоукостера пассажирам предлагаются за дополнительную пла
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Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
С января у отечественного лоукоcтера FlyArystan изменятся правила регистраций в аэропорту – она станет платной. Поэтому пассажирам рекомендуется побеспокоиться о бесплатной регистрации на рейс уже сейчас.
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
С момента запуска в 2019 году FlyArystan позиционировал себя как бюджетный перевозчик, в доступную стоимость билета которого входит минимальный пакет услуг – перелёт, случайное место на борту (выдаётся системой автоматически), а также одна единица ручной клади весом до пяти килограммов (допустимые габариты 56*23*36 см). Остальные услуги лоукостера пассажирам предлагаются за дополнительную плату.
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Также стоит отметить, что вместительность самолётов FlyArystan 180 и 188 мест, а это значит, что регистрация на каждый рейс сопровождалась длинными очередями на стойках регистрации в аэропорту.
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
 Так, для разрешения проблемы и оптимизации процессов, руководством авиакомпании было принято решение о внедрении современной системы самообслуживания пассажиров iJan. Это общемировая практика, когда лоукостеры прибегают к подобного рода технологичным решениям для минимизации расходов, которые в свою очередь позволяют сохранять дешёвые тарифы или даже удешевлению билетов.
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
В октябре текущего года электронные терминалы начали функционировать в четырёх городах Казахстана (Алматы, Астана, Семей и Туркестан), а в самое ближайшее время они будут установлены во всех аэропортах страны.
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
С января регистрация на рейсы FlyArystan во всех аэропортах Казахстана станет платной. Если покупать услугу «Регистрация в аэропорту» во время покупки билета, то стоимость регистрации через iJan или классическую стойку регистрации (в аэропортах, где ещё не установлены терминалы) будет 500 тенге. При прохождении регистрации в аэропорту и оплате на месте, стоимость услуги будет 1000 тенге за регистрацию одного пассажира.
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Однако для пассажиров всегда будет доступна услуга БЕСПЛАТНОЙ регистрации на рейс через сайт flyarystan.com или мобильное приложение FlyArystan. Онлайн регистрация открывается за 30 дней до вылета и закрывается за 40 минут до вылета (то есть до фактического времени закрытия регистрации в аэропорту). А это значит, что даже находясь в аэропорту, пассажиры смогут пройти регистрацию онлайн.
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
«Наша стратегия направлена на то, чтобы автоматизировать как можно больше процессов по обслуживанию пассажиров в аэропорту. Поэтому мы стараемся воодушевлять наших пассажиров на использование готовых цифровых решений», - поделился новостью управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамилтон-Маннс. «Внедрение iJan цифровизирует процессы и позволит усовершенствовать практику обслуживания в аэропорту, исключая те этапы, которые наши пассажиры определили «как болевые точки» процесса регистрации».
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Внедрение услуги iJan будет проходить в несколько этапов. На первоначальной стадии, саморегистрация будет доступна на внутренних рейсах, а когда это станет возможным, появиться и на международных направлениях. FlyArystan продолжит предлагать услуги на основе потребностей пользователей, в том числе выбор места и другие дополнительные услуги, как только основной запуск терминалов будет завершён. FlyArystan гордится тем, что может предложить инновации такого уровня.
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
О нас: FlyArystan – первый лоукостер Казахстана, первый рейс которого был осуществлен в мае 2019 года. На сегодня во флоте FlyArystan 14 воздушных судов Airbus A320. До конца 2023 г. авиапарк FlyArystan увеличится до 19 самолетов A320. В 2022 FlyArystan прошла полный авиационный аудит и стала обладательницей «4 звезд» престижной премии Skytrax.
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
Во FlyArystan меняются правила регистрации на рейс в аэропорту
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