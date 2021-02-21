По информации пресс-службы управления образования ЗКО, по Уральску все ученики начальных классов охвачены горячим питанием. – В школьных столовых строго соблюдаются все ограничительные меры, в том числе заполняемость помещений не превышает 30%. Всего по городу горячим питанием обеспечены более 21 тысячи учеников начальных классов, а также 754 детей из малообеспеченных и многодетных семей. В 31 школе работаю буфеты. По области горячее питание организованы в 220 школах, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.