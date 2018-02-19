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Происшествия Социум

Водитель большегруза, пострадавший при пожаре в ЗКО, находится в больнице

Об этом сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара АБДРАХМАНОВА, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя обладзрава, пострадавший мужчина на данный момент находится в Областной клинической больнице. - Его стояние стабильное, он находится под наблюдением врачей, - пояснила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Напомним, 18 февраля примерно в 8 утра загорелся грузовой автомобиль марки «Volvo» в Зеленовском районе, вблизи поселка Владимировка. В результате пострадал водитель. Он был госпитализирован в Област
Кристина Кобина
Водитель большегруза, пострадавший при пожаре в ЗКО, находится в больнице
Об этом сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара АБДРАХМАНОВА, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя обладзрава, пострадавший мужчина на данный момент находится в Областной клинической больнице. - Его стояние стабильное, он находится под наблюдением врачей, - пояснила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Напомним, 18 февраля примерно в 8 утра загорелся грузовой автомобиль марки «Volvo» в Зеленовском районе, вблизи поселка Владимировка. В результате пострадал водитель. Он был госпитализирован в Областную клиническую больницу с ожогами.
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