Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Водитель «легковушки» погиб после столкновения с «Газелью» в Уральске

ДТП произошло сегодня, 20 марта, в 19.45, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ДТП произошло на дороге, соединяющей посёлок Деркул и Саратовскую трассу, недалеко от АЗС «Октан». - Водитель автомобиля марки ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель». В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте, - пояснили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных с
Кристина Кобина
Водитель «легковушки» погиб после столкновения с «Газелью» в Уральске
ДТП произошло сегодня, 20 марта, в 19.45, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Водитель легковушки погиб после столкновения с «Газелью» в Уральске
Водитель легковушки погиб после столкновения с «Газелью» в Уральске
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ДТП произошло на дороге, соединяющей посёлок Деркул и Саратовскую трассу, недалеко от АЗС «Октан». - Водитель автомобиля марки ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель». В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте, - пояснили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Другие подробности выясняются.
Водитель легковушки погиб после столкновения с «Газелью» в Уральске
Водитель легковушки погиб после столкновения с «Газелью» в Уральске
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено департаментом полиции ЗКО
ДТП

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article