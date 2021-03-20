Водитель «легковушки» погиб после столкновения с «Газелью» в Уральске

ДТП произошло сегодня, 20 марта, в 19.45, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ДТП произошло на дороге, соединяющей посёлок Деркул и Саратовскую трассу, недалеко от АЗС «Октан». - Водитель автомобиля марки ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель». В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте, - пояснили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных с