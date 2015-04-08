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Социум

Водитель перевернувшегося автобуса в ЗКО находится в больнице под стражей

Стало известно, что водитель находится в Сырымской центральной районной больнице под охраной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДВД ЗКО информацию пока не подтвердили. Между тем, как рассказали в ДВД Актюбинской области, водитель автобуса, который перевернулся на трассе Актобе-Уральск, был лишен прав на 3 года. Всего неделю назад он попал в поле зрения местных дорожных полицейских. - У мужчины отсутствовали документы. Ко всему прочему, за рулем автобуса он был в состоянии наркотического опьянения, - рассказали в ДВД. Мужчину лишили водительских прав на 3 года. До вступ
gorod
Водитель перевернувшегося автобуса в ЗКО находится в больнице под стражей
Стало известно, что водитель находится в Сырымской центральной районной больнице под охраной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
avariya
avariya
 В пресс-службе ДВД ЗКО информацию пока не подтвердили. Между тем, как рассказали в ДВД Актюбинской области, водитель автобуса, который перевернулся на трассе Актобе-Уральск, был лишен прав на 3 года. Всего неделю назад он попал в поле зрения местных дорожных полицейских. - У мужчины отсутствовали документы. Ко всему прочему, за рулем автобуса он был в состоянии наркотического опьянения, - рассказали в ДВД. Мужчину лишили водительских прав на 3 года. До вступления решения административного суда в законную силу, а это 15 дней, мужчине дали временные водительские права. За эти 15 дней правонарушитель успел съездить в родной Шымкент, а во время последнего маршрута попал в аварию. От официальных комментариев актюбинские полицейские воздерживаются, поскольку административное дело в отношении водителя рассматривалось в Шымкенте. Напомним, на территории Сырымского района ЗКО в четырех километрах от поселка Алгабас в 5.30 утра 6 апреля слетел с трассы пассажирский автобус, следовавший из Узбекистана в Москву. В салоне было 65 человек, включая двух водителей и одну беременная женщину. Четверо пассажиров погибли на месте ДТП. Позже в пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч.1 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". В настоящее время местные исполнительные органы решают вопрос с документами, чтобы пострадавшие могли выехать в Узбекистан. Марина САТЫБАЛДИНА
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