Водитель перевернувшегося автобуса в ЗКО находится в больнице под стражей

Стало известно, что водитель находится в Сырымской центральной районной больнице под охраной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДВД ЗКО информацию пока не подтвердили. Между тем, как рассказали в ДВД Актюбинской области, водитель автобуса, который перевернулся на трассе Актобе-Уральск, был лишен прав на 3 года. Всего неделю назад он попал в поле зрения местных дорожных полицейских. - У мужчины отсутствовали документы. Ко всему прочему, за рулем автобуса он был в состоянии наркотического опьянения, - рассказали в ДВД. Мужчину лишили водительских прав на 3 года. До вступ