- Ударным порывом автобус врезался в ограждение дома. В результате ДТП водитель Skoda 1966 года рождения погиб на месте, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На пересечении 40-й и 5-й улицы водитель Skoda съехал с второстепенной дороги и столкнулся с пассажирским автобусом Yutong.Стражи порядка ведут сбор документов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.