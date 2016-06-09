32-летний Мурат Исекенов рассказал о том, как он оказался в центре событий, произошедших 5 июня, сообщает Aktobenews.kz.
Фото с сайта Aktobenews.kz.
— В тот день я как обычно вышел на свой 1-й маршрут. Часам к 13-ти начал греться двигатель автобуса. Благо пассажиров ехавших со старой части города, в микрорайон было мало, поэтому я практически не останавливался на остановках. Торопился доехать до нашего пятака, чтобы осмотреть двигатель. Съезжая с моста заметил, что по проспекту Алии Молдагуловой образовалась пробка, поэтому выехал на малую Алию. Тут все и началось,- вспоминает Мурат. — Откуда-то спереди вынырнула машина дорожной полиции и заблокировала дорогу. Выскочили сотрудники правоохранительных органов. Сразу же началась стрельба. Шум, грохот со всех сторон обескуражили всех, кто находился в автобусе. У меня заел ремень безопасности, никак не мог его отстегнуть. Помню, что крикнул пассажирам – «Бегите». Но они все попадали на пол. Рядом находилась жена (работает кондуктором), уголком глаз следил за ней. Была только одна мысль, чтобы по ней не попали, чтобы она осталась жива. О себе как-то в этот момент не думал.
По словам Мурата Исекенова, террористы отпустили всех пассажиров автобуса, кроме него.
— Моя жена Айгуль, хотела, чтобы освободили и меня, но террористы, нацелив на нее оружие, приказали бежать. К моему виску приставили автоматы, приказали ехать в сторону Жилгородка. Сказали, чтобы вообще не останавливался, сбивал всех, кто попадется на пути. Но я постарался обогнуть препятствия. Где-то выезжал на встречную полосу, где-то притормаживал. Не могу же я ради сохранения своей жизни убивать других, - говорит Мурат. - Когда подъезжали к воинской части террористы сказали, что у меня есть только один шанс на жизнь. Для того чтобы остаться в живых я должен протаранить ворота и доставить их к складам.
Водитель автобуса говорит, что хотел хоть как-то помешать преступникам, поэтому, когда он сбил ворота в воинской части, специально заглушил двигатель.
- Сделал я это намеренно. Думал, что караульные отреагируют и не пустят преступников внутрь воинской части. Но террористы сразу же открыли прицельный огонь. Стреляли из автоматов и ружей прямо под моим ухом. Оглушенный и ослепленный я на какое-то время даже как показалось, потерял сознание. Очнулся от крика «Открывай дверь». Они побежали во двор части. В этой суматохе я незаметно прокрался к задней двери и выскочил наружу, - вспоминает Мурат. — По мне тоже начали стрелять. Но я укрылся за забором. Прикрываясь, выскочил и сумел спастись. В полуобморочном состоянии добрался до автобусного пятака в Жилгородке.
До сих пор Мурата Исекенова мучают головные боли.
— Был на приеме в БСМП. Там врачи направили в клинику, расположенную за городом. В этом лечебном учреждении ЛОР-врач, осматривавший меня, сказал что дальнейшее лечение необходимо получить у участкового врача. Получился какой-то замкнутый круг. Меня до сих пор мучают головные боли, но какое-то лечение мне не назначали. Сейчас нахожусь в родной Кобде, откуда я родом. Думаю, что спокойная обстановка и окружение родных должны помочь мне быстрее забыть пережитый ужас. После этого хочу пройти полное медицинское обследование. Как сообщили знакомые на это необходимо 15 тысяч тенге. Такую сумму мне нужно собрать в ближайшее время. А вот на руководство ТОО «Автопарк» я не особо надеюсь, потому, как родное предприятие призрачно намекнуло, что материальная помощь оказываться не будет, - пояснил Мурат Исекенов.