Вчера, 8 июня, распоряжением президента Казахстане Нурсултана Назарбаева 9 июня объявлен Днем траура в связи с человеческими жертвами при теракте в Актобе. flag Теракт произошел днем 5 июня в центре Актобе. Неизвестные напали на оружейные магазины "Паллада" и "Пантера", захватили автобус и протаранили ворота воинской части. В теракте погибли 7 человек, из них четверо - мирные жители и трое военнослужащих. 13 террористов были уничтожены. В настоящее время в розыске находятся 6 экстремистов. Вчера, 8 июня, в селе Жаксыбай Жанибекского района был похоронен военнослужащий-контрактник Берикжан КАЛИЕВ, который также погиб при нападении террористов на военную часть в Актобе. У него остались четверо детей. Стоит отметить, что в соответствии с законом "О рекламе" в дни национального траура реклама на теле-, радиоканалах запрещается. По случаю национального траура, согласно закону "О государственных символах Республики Казахстан", государственный флаг приспускается на половину высоты флагштока в течение срока национального траура. Cписок погибших: 1. Максименко Андрей Владимирович, 1972 года рождения, продавец оружейного магазина "Паллада". Семья проживает в Актобе. 2. Онищенко Николай Александрович, 1947 года рождения, прохожий, был ранен возле магазина "Паллада", уроженец села Сагарчик Оренбургской области, Россия. Семья проживает в Актобе . 3. Тажибаев Мерхан Есенбаевич, 1983 года рождения, сотрудник частной охранной службы "Кузет", остались двое детей. Семья проживает в Актобе. 4. Матросов Михаил Витальевич, 1981 года рождения, прохожий, убит возле магазина "Пантера", остался 13-летний сын. Семья проживает в Актобе. 5. Сапар Дасбол Еркимбекулы, 1997 года рождения, военнослужащий срочной службы воинской части 6655. Семья проживает в ЮКО, Шардаринский район, поселок Коксу. 6. Майлыбаев Даниэль Акарысович, 1975 года рождения, военнослужащий, офицер воинской части 6655, уроженец Кызылординской области. Семья проживает в Алматы. 7. Калиев Берик Ерланович, 1978 года рождения, военнослужащий по контракту воинской части 6655, остались четверо детей. Семья проживает в ЗКО. Фото Медета МЕДРЕСОВА