43-летний житель села Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области шокирован наличием своего фото в "ориентировке", распространяемой в социальных сетях и WhatsApp. В списке из 19 человек числится Самат Кожаниязов, который работает в сельской школе и в момент трагических событий в Актобе находился у себя дома, вдали от областного центра, сообщает Today.kz. Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz - Это недостоверная информация. Я говорил с акимом и с участковым. Сам написал объяснительную. Все нормально. В то время я был дома, у нас был поминальный обед. У меня сердце болит. Я же семьянин, воспитываю троих детей. Представители акимата и участковый говорят, что это жалған ақпарат (недостоверная информация - прим. автора). Наверное, с составленным фотороботом совпало мое изображение. Как это делается, как работает, я не знаю. У меня уже голова болит. Я живу в ауле, и в Актобе меня не было три месяца, - рассказал Кожаниязов, старший сын которого служит в армии. Кожаниязов уверяет, что все сельчане его знают - он родился и живет в Жагабулаке. Последние четыре года работает слесарем-сантехником в средней школе. - Участковый приехал ночью и спрашивает, где я был в этот момент (теракт в Актобе - Прим. автора), я говорю, что я был на садақа. Уже утром увидел свое фото по Интернету, в WhatsApp и Instagram. Потом увидел по телевидению свое фото, - поделился отец семейства, уверив в своей невиновности. Его супруга Гульмиза Калбекова – медсестра местной амбулатории. Она недоумевает по поводу произошедшего и в защиту мужа даже приводит аргумент о том, что он позволяет себе употребление алкоголя. - У меня нет слов. Мы все в шоке. Сейчас муж находится в ауле, на работе. В два часа ночи к нам приходил участковый, посмотрел. Мой муж намаз не читает, употребляет алкоголь. Как такое могло получиться, не знаем. В шоковом состоянии находимся и болеем от переживания и стресса, - поделилась жена Кожаниязова. 5 июня в Актобе был совершен теракт. Число погибших достигло семи. В регионе продолжается антитеррористическая операция. В розыске остаются шестеро. Правоохранительные органы располагают информацией о том, что они находятся в области.