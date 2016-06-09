Сайт "Мой ГОРОД" работает сегодня, 9 июня, в черно-белом режиме в связи с объявленным в этот день общенациональным трауром по погибшим в теракте в Актобе. Напомним, нападение на воинскую часть и оружейные магазины в Актобе произошло в воскресенье, 5 июня, во второй половине дня. По официальной информации МВД РК, при вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада», преступники убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также ранили трёх полицейских. Чуть позже при налёте на магазин "Пантера" террористами был убит один посетитель и ещё один ранен. Однако в результате перестрелки с полицией трое нападавших были уничтожены, а один задержан. Затем преступники захватили маршрутный автобус и протаранили ворота воинской части, где открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой были убиты трое и ранены шестеро военнослужащих. Всего в ходе антитеррористической операции уничтожено четыре боевика, семеро задержаны. В городе объявлен режим антитеррористической операции. 6 июня, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поручил усилить меры безопасности в регионе. В этот же день во всех регионах республики был объявлен "желтый" уровень опасности. 6 июня террористы напали на пост полиции близ Актобе и ранили полицейского. По информации полиции, в нападении принимали участие порядка 26 человек, далее они разделились на группы с целью нападения на другие объекты. Из числа нападавших на объекты в Актобе при активном вооруженном сопротивлении 13 преступников убито, 4 ранено, 7 участников нападения находятся в розыске.