Сегодня, 9 июня, в Уральском городском суде состоялось оглашение приговора по делу Андрея ЖУКОВА, сбившего насмерть 3-летнюю Викторию ТОЛКАЧЕВУ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с личной страницы Марии Макаренко Фото с личной страницы Марии Макаренко - Суд приговорил признать виновным Андрея ЖУКОВА в совершении уголовного правонарушения по статье 345 ч. 3 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет. Также взыскать с подсудимого материальный и моральный ущерб в пользу потерпевшей в размере 1,5 млн тенге, - зачитала приговор судья Варвара ДМИТРИЕНКО. Напомним, 6 апреля 2016 года примерно в 20.00 часов пьяный водитель сбил трех пешеходов. От полученных травм 3-летняя Виктория ТОЛКАЧЕВА скончалась на месте. На суде подсудимый вину полностью признал.  