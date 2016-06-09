Из-за этой задолженности предприятие не может расплатиться за газ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В связи со сложившейся ситуацией, есть вероятность, что в предстоящий зимний период тепловикам отключат котлы и на них будет возбуждено дело по заявлению поставщиков газа по взысканию долга. К примеру, в доме, расположенном по адресу: ул. Ихсанова, 44/1 имеется 42 квартиры. Не был назначен ответственный по дому из числа жителей. Ни к какому КСК дом не относится. Поэтому каждый год выясняется, что они не готовы к отопительному сезону. На данный момент их неоплаченная задолженность перед "Жайыктеплоэнерго" составляет 400 тысяч тенге, говорит главный специалист городской жилищной инспекции Радмир ЖАСЕНОВ. В дальнейшем коммунальники не намерены закрывать глаза на такие долги, так как поставщик голубого топлива обратился с иском и подал в суд на "Жайыктеплоэнерго". Теперь они сами будут нести наказание за то, что ежегодно подключали жителей-должников к теплоэнергии в отопительный сезон. На сегодняшний день «Жайыктеплоэнерго» обслуживает 1164 домов, из них 319 - бесхозные, 1802 относятся к кооперативам.