Сегодня, 9 июня, жители города выразили свои соболезнования семьям погибших в теракте 5 июня в Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_3210 Возле КПП воинской части 5517 Национальной гвардии РК стоят портреты военнослужащих и гражданских людей, которые погибли от рук террористов 5 июня. По словам одной из жителей Уральска Натальи, о том, что сегодня будут чтить память погибших в теракте она узнала из социальных сетей. - 8 июня вечером в соцсетях появилась информация о том, что в 11 утра люди будут собираться около воинской части, чтобы почтить память погибших, - пояснила горожанка. - Все несут цветы к портретам жертв теракта. Память погибших почтили минутой молчания. Напомним, 9 июня президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил днем национального траура. IMG_3175 IMG_3180 IMG_3183 IMG_3190 IMG_3197 IMG_3228 IMG_3232 IMG_3231 IMG_3229 Фото Медета МЕДРЕСОВА  