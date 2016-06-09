Мужчина не захотел делить имущество и выплачивать алименты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Подсудимый Хайролла Исмагулов
Сегодня, 9 июня, судья специализированного межрайонного уголовного суда Нурлан ГУБАШЕВ
признал виновным в покушении на убийство 70-летнего Хайроллу ИСМАГУЛОВА и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его подельник - организатор заказного убийства Арман ТУЛЕГЕНОВ
был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Как стало известно в ходе судебных разбирательств, в 2004 году подсудимый Хайролла ИСМАГУЛОВ познакомился с жительницей Актобе Акмарал ТОЙШИБАЕВОЙ и у них начались близкие отношения. В марте 2007 года ТОЙШИБАЕВА родила от ИСМАГУЛОВА дочь Ляйлу. Поначалу мужчина помогал любовнице и дочери, приезжал сам, пересылал деньги. По словам подсудимого, в месяц он передавал ТОЙШИБАЕВОй порядка 150-200 тысяч тенге на содержание дочери.
Далее, уже по словам потерпевшей, ИСМАГУЛОВ перестал им материально помогать и общаться с ними. Тогда осенью прошлого года ТОЙШИБАЕВА сама приехала к ИСМАГУЛОВУ, разговора между ними не получилось. Женщина устроила скандал, а подсудимый вызвал полицию.
Уже в Актобе ТОЙШИБАЕВА подает в суд на установление отцовства ИСМАГУЛОВЫМ, и последний задумывает убить любовницу, а заодно и дочь. Он поручает знакомому Арману ТУЛЕГЕНОВУ найти исполнителя убийства. Узнав о "заказе" претендентом на исполнение убийства выступает сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью Атырауской области. Правда, тогда "исполнитель" и ИСМАГУЛОВ не смогли договориться о цене и последний решает нанять для этих целей своего бывшего сотрудника СНЕГОВОГО и обещает ему за убийство 700 тысяч тенге.
СНЕГОВОЙ в свою очередь рассказывает о поступившем заказе своему соседу СИВУХЕ. Мужчины решают "кинуть" ИСМАГУЛОВА. Аванс в размере 350 тысяч тенге они получают, и даже едут в Актобе, но до убийства дело не дошло. Мужчины разъезжаются - один в Россию, второй к матери - в Акжайыкский район.
Узнав о том, что заказ не выполнен, ИСМАГУЛОВ снова выходит на сотрудника полиции и они останавливаются на том, что за 5 тысяч долларов "большую машину ремонтировать будут, а маленькую оставят". В данном случае "большая" - это ТОЙШИБАЕВА, а "маленькая" - это ее дочь. "Заказ" и передача денег происходят через ТУЛЕГЕНОВА.
После "исполнения" заказа оперативник привозит в доказательство убийства ключи от машины ТОЙШИБАЕВОЙ и ее мобильный телефон. Во время просмотра телефона бывшей любовницы ИСМАГУЛОВ и ТУЛЕГЕНОВ были задержаны.
К слову, за недонесение о готовящемся особо тяжком преступлении суду были преданы СНЕГОВОЙ и СИВУХА. Суд приговорил их к ограничению свободы сроком на три года.
Также ИСМАГУЛОВ должен в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу выплатить ТОЙШИБАЕВОЙ 1 миллион тенге за нанесенный ей моральный вред и 187 тысяч тенге за нанесенные материальные затраты.
После вынесения приговора Хайролла ИСМАГУЛОВ попросил судью разрешить ему выступить перед журналистами. Мужчина сказал, чо приговор ему понятен, но он с ним не согласен. Потерпевшая от комментариев отказалась.
Напомним,
в конце прошлого года предприниматель из Уральска нанял киллера, чтобы убить бывшую сожительницу и 8-летнюю дочь. Управлением по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО была получена оперативная информация о том, что один из предпринимателей г.Уральска ищет исполнителя заказного убийства и намерен организовать заказное убийство проживающей в г.Актобе 45-летней женщины и их совместной 8-летней дочери, ученицы 3-класса гимназии г.Актобе, чтобы избежать раздела бизнеса, имущества и выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
2 февраля заказчик и организатор готовившегося убийства были задержаны в г.Уральске.
Приговор в законную силу не вступил о может быть обжалован.
Подсудимый Арман ТУЛЕГЕНОВ
Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА