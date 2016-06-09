Видеообращение мужчина записал и опубликовал в социальной сети ВКонтакте на странице группы Zello Водители Актобе | Zello Aktobe. Дмитрий Танатаров Дмитрий Танатаров В нем он обращается к своему брату Дмитрию Танатарову, который сейчас находится в розыске в числе 6 преступников, обвиняемых в теракте в Актобе. - Дима, все за тебя переживают. Тетя Таня переживает, сердце у нее болит. . Прости нас, если мы тебя когда-то чем-то обидели. Все мы тебя очень любим и желаем добра и счастья и всегда желали тебе добра и счастья, а если когда то чем то тебя обидели, ругали, прости нас пожалуйста, - говорит Владимир на видео. Дальше он просит брата покаяться и сдаться. - За тебя много людей молятся. Прошу тебя, пожалуйста, покайся и сдайся. Откажись от оружия, брось его. И тех, кто с тобой рядом - попроси их бросить оружие. Покайтесь и сдайтесь, - говорит мужчина.   Напомним, нападение на воинскую часть и оружейные магазины в Актобе произошло в воскресенье, 5 июня, во второй половине дня. По официальной информации МВД РК, при вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада», преступники убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также ранили трёх полицейских. Чуть позже при налёте на магазин "Пантера" террористами был убит один посетитель и ещё один ранен. Однако в результате перестрелки с полицией трое нападавших были уничтожены, а один задержан. Затем преступники захватили маршрутный автобус и протаранили ворота воинской части, где открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой были убиты трое и ранены шестеро военнослужащих. Всего в ходе антитеррористической операции уничтожено четыре боевика, семеро задержаны. В городе объявлен режим антитеррористической операции. 6 июня, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поручил усилить меры безопасности в регионе. В этот же день во всех регионах республики был объявлен"желтый" уровень опасности. 6 июня террористы напали на пост полиции близ Актобе и ранили полицейского. По информации полиции,в нападении принимали участие порядка 26 человек, далее они разделились на группы с целью нападения на другие объекты. Из числа нападавших на объекты в Актобе при активном вооруженном сопротивлении 13 преступников убито, 4 ранено, 7 участников нападения находятся в розыске.    