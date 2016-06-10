Иллюстративное фото из архива "МГ" - Антитеррористический центр РК уведомляет, что 10 июня Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводится операция по задержанию лиц, причастных к совершению актов терроризма в г.Актобе, - говорится на сайте КНБ РК. - На предложение сдаться террористы ответили вооруженым сопротивлением. Мероприятия продолжаются, их результаты будут сообщены дополнительно. При проведении силовой фазы обеспечена безопасность населения. Однако информации о том, были ли задержаны террористы - пока нет. Актюбинцы сообщают, что спецоперация проходит в микрорайоне "Москва". Жители Актобе также рассказали, что рано утром 10 июня в течение нескольких часов не работала мобильная связь.PtxDpYXXboQ