В КНБ разъяснили информацию об обстреле детского лагеря в Актобе, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу Комитета Казахстана. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Так, по данным КНБ, утром 8 июня в дежурные службы КНБ и МВД поступило сообщение об обстреле детского лагеря Актобе. Выстрелы из гладкоствольного оружия, якобы, были произведены из автомашины в сторону охраны и стоявшей неподалеку патрульной машины полиции. Информация была незамедлительно доведена руководству Комитета национальной безопасности, которым даны соответствующие распоряжения подразделениям КНБ. - На момент доклада председателя КНБ генерал-лейтенанта Жумаканова Главе государства, сообщение об обстреле было актуальным и находилось в стадии проверки, о чем руководитель спецслужбы доложил Президенту Назарбаеву, - подчеркнули в комитете. Однако, по данным informburo.kz, в МВД РК эту информацию не подтвердили. - Данная информация в органы внутренних дел поступала и была проверена. Она не подтверждается. Количество раненых в ходе задержания преступников остается прежним – четыре человека, – сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев. Он отметил, что звонок об обстреле охранников детского лагеря оказался ложным. В последующем, по результатам совместных с органами МВД оперативно-розыскных мероприятий данные об обстреле детского лагеря не подтвердились, заключили в комитете. Пресс-служба КНБ информирует, что Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом, осуществляющим координацию и руководство работой всех силовых подразделений в рамках проводимой антитеррористической операции, проверяется любая информация и сообщения о возможных угрозах новых насильственных акций и местонахождении разыскиваемых преступников. Принимаются другие необходимые меры оперативного реагирования. На сегодняшний день обстановка в Актобе и других регионах страны стабильна и находится под контролем. Реализуется комплекс мероприятий, предусмотренных "желтым" уровнем террористической опасности. Пресс-служба КНБ будет сообщать об изменениях ситуации и результатах проводимых органами национальной безопасности мероприятий.