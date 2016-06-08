Не знаете, где отдохнуть и провести выходные? Тогда смело отправляйтесь в «Русские бани» - один из лучших комплексов нашей области. 1 Здесь, в «Русских банях», вы сможете отдохнуть после трудовых будней, попариться в настоящей русской бане, которая находится прямо на берегу реки и отдохнуть в комфортабельном домике. 2 Комплекс «Русские бани» прекрасное место для полноценного отдыха и здорового досуга. Вы по своему желанию можете выбрать домик для отдыхающих с мини-баней на 5-10 человек или забронировать VIP-баню с гостиной и бильярдной, в которой будет комфортно большой компанией провести корпоратив с коллегами или отметить день рождения. 3Отличный сервис комплекса продуман до мелочей. В каждом доме для отдыхающих есть комната отдыха, оснащенная современной аппаратурой и бытовой техникой, просторная раздевалка и, конечно же, жаркая парная. 4 В каждом доме для отдыхающих на крытой веранде оборудована мягкая зона, где можно прекрасно отдохнуть в тени деревьев. Полная релаксация и расслабление. И не стоит брать с собой сумки с продуктами, так как здесь вы сможете заказать еду и напитки «на вынос» и ваш заказ доставят в самый короткий срок. 5 Можете не бояться, что вашему отдыху помешают шум и крики соседей, так как каждый домик имеет свою территорию с отдельным входом и что очень удобно - у вас будет свой спуск к воде. 6 Если вы хотите побыть в одиночестве, то обратите внимание на мини-баньки на самой реке. Ничего лишнего - только вы и природа. Попарившись с веничком, вы сможете сразу окунуться в речную прохладу. 7 Для тех, кто хочет провести выходные подальше от городской пыли и зноя, свои услуги предоставляет кафе «Лето». В меню летнего кафе большой ассортимент горячих блюд и легких закусок, прекрасный выбор коктейлей, прохладительных и других напитков. 8 Для приватной беседы и отдыха летнее кафе предлагает беседки в VIP-зоне. Вы сможете прекрасно отдохнуть, послушать музыку, но при этом никто не смутит вас неожиданным визитом. 9 Для тех, кто решил отправиться на природу всей семьей вместе с детьми, комплекс «Русские бани» предлагает игровую площадку с горками и качелями. 10 Банный комплекс «Русские бани» - это замечательное место для отдыха, а также для проведения любого праздника – дня рождения, мальчишника, девичника и прочих вечеринок. Обязательно приезжайте в гости в «Русские бани». Легкого вам пара и хорошего отдыха!

Мы находимся по адресу: поселок Желаево, Русские бани (карьер). Заявки принимаются по телефону: 8-747-613-56-36.

Кафе Лето: 8-747-613-56-36. Русские бани: 8 (7112) 27-47-23, 8-701-336-27-21, 8-705-766-17-17.

