Распоряжение президента «Об объявлении национального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате террористического акта» опубликовано на сайте "Ак орды". flag (1) - В связи с гибелью военнослужащих и гражданских лиц в результате совершенного в городе Актобе террористического акта объявить в Республике Казахстан 9 июня 2016 года национальный траур, - говорится в сообщении.