  Уральская команда стартаперов Enlight (слева направо): Александр Самарцев, Азамат Жайсангалиев, Артем Захаров и Миржан Рахимов. Уральская команда стартаперов Enlight (слева направо): Александр Самарцев, Азамат Жайсангалиев, Артем Захаров и Миржан Рахимов. Для этого необходимо просто навести свой гаджет на страницу газеты. Уральская команда стартаперов Enlight во главе с Азаматом Жайсангалиевым предлагает окунуться в дополнительную реальность с помощью приложения, которое можно скачать на свой смартфон или планшет, пройдя по ссылке. 112После того как вы скачали приложение, необходимо его открыть, найти на страницах газеты «Мой ГОРОД» иконку с изображением телефона и навести на нее свой гаджет. После чего на экране вашего устройства появятся видео или фотогалерея. - Есть люди, которые читают газету, и это является неотъемлемой частью их жизни. Но на страницах печатного издания, к сожалению, не умещается большое количество фотографий, а разместить видео вообще невозможно. Поэтому мы решили создать такое приложение, которое позволит увидеть все это со страниц любимого печатного издания, - рассказал создатель интерактивной газеты Азамат Жайсангалиев. 1 4 6
Стоит отметить, что «Мой ГОРОД» станет первой в Казахстане интерактивной газетой.
На правах рекламы.