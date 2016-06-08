4 июня в театре имени Островского состоялся отчетный концерт хореографического коллектива «ТАиС». В этом году знаменитый танцевальный коллектив порадовал зрителей танцевальной постановкой «Наследники». 1 Премьера постановки на тему диснеевского фантазийного фильма «Наследники» стала своеобразным подведением итогов годовой работы театра танца «ТАиС», основанного легендарной Тамарой Анцевой, трагически погибшей 5 лет назад. К слову, коллектив «ТАиС» является неоднократным лауреатом международных фестивалей. 2 Как пояснили сами участники представления, работа над постановкой была очень интересной и принесла немало удовольствия участникам. - Если говорить коротко, то это представление на тему борьбы добра и зла, - говорит тринадцатилетняя танцовщица Лиза. – В постановке рассказывается про детей известных, злых героев - Малефисенты, Джафара и других злодеев и о том, что о не все из них злые, как их родители, что они и смогли доказать. Я играю Карлоса – сына Круэллы Де Виль. 3 В представлении были задействованы более 50 юных танцоров в возрасте от 3 до 16 лет. Каждый танец стал увлекательным сюжетом красочного шоу. На языке тела ребята смогли передать зрителям те эмоции, которые испытывали их герои. 4 Хочется отметить, что родители маленьких артистов не только приходят на представления, но и активно участвуют в жизни театра танцев. Так в постановке «Наследники» приняли участие мамы: Оксана МЕЛЬНИКОВА сыграла сразу две роли - Урсулы и феи Крестной, Елена АРЕФИНА - злую Королеву, Ирина ФАРАФОНОВА – Круэллу Де Виль. 5 Целый год ребята готовились, тренировались и репетировали, шились костюмы, продумывались свет и декорации. И все это делалось под чутким руководством Анжелики ЖАРЫЛГАСОВОЙ, руководителя и тренера по спортивной гимнастике Ирины ФАРАФОНОВОЙ и хореографа и режиссера-постановщика Анель Ж. 6 – Мы пришли посмотреть на свою Яну ДУХНОВСКУЮ всей семьей, - говорит бабушка девочки. – Она с удовольствием ходит на танцы уже второй год. У нее развивается гибкость и пластика. В ближайшем будущем хотим отдать на танцы к Анжелике Андреевне свою вторую внучку. 7 Тем временем на сцене в танце сражались дети злодеев с представителями доброй стороны.Они смогли доказать, что могут стать добрыми и приносить пользу, а также убедить в этом своих родителей-злодеев. 8 Яркое представление завершилось дождем из воздушных шаров под бурные аплодисменты родителей, которые подбадривали маленьких танцоров и говорили слова благодарности руководителям и хореографам театра танца «ТАиС». 9 На протяжении многих лет в театре танца «ТАиС» существует своеобразная преемственность между родителями и детьми. Так, на одной сцене выступали руководитель театра танца «ТАиС» Анжелика и ее дочери Анель и Камилия Ж., тренер Ирина ФАРАФОНОВА со своими детьми и другие семейные союзы. 10 – Мы постарались, чтобы наше представление стало не просто годовым отчетом, а настоящим театральным представлением, и думаю, что нам это удалось. Большое спасибо всем нашим ученикам за хорошую работу и родителям за поддержку и помощь, - сказала режиссер-постановщик «ТАиС» Анель Ж. На правах рекламы.