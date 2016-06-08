Сегодня, 8 июня, в поселке Жаксыбай Жанибекского района ЗКО похоронили военнослужащего-контрактника Берика КАЛИЕВА, который погиб при нападении террористов на воинскую часть 6655 города Актобе. soldat (6) Проводить в последний путь Берика КАЛИЕВА пришли все жители поселка. На прощании, которое прошло в сельском клубе, также присутствовал аким области Алтай КУЛЬГИНОВ и главный имам Руслан СУЛТАНОВ. - Вы вырастили и воспитали героя. Мужество вашего сына навсегда останется в памяти народа. Хочется сказать, что мы вместе с вами. Мы окажем вашей семье посильную помощь. Терпения вам. Преступники не окажутся безнаказанными, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Напомним, военнослужащий-контрактник Берик КАЛИЕВ - уроженец Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Он погиб при нападении террористов на воинскую часть 6655 в городе Актобе, у него остались четверо детей и супруга. Нападение на воинскую часть и оружейные магазины в Актобе произошло в воскресенье, 5 июня, во второй половине дня. pohorony (1) soldat (2) soldat (3) soldat (4) soldat (5)   Фото Данияра ОСПАНА  