Председатель Комитета национальной безопасности сообщил, что к настоящему времени ликвидировано 13 человек, ранено 14. Кроме того, на стадии подготовки к преступлению от участия в нем отказались 20 лиц, которые уже установлены и допрошены. В данное время разыскивается 6 человек, которые, по имеющейся информации, находятся на территории Актюбинской области. Президент Казахстана подчеркнул необходимость проведения эффективной работы по поимке и задержанию лиц, причастных к террористическим действиям в Актюбинской области. - Мы знаем, что они в регионе, известны их личности, население предупреждено. Необходимо задержать всех до единого преступников. При вооруженном сопротивлении уничтожать. Все должны быть наказаны самым строгим образом, - сказал Нурсултан Назарбаев.