О необходимости подготовки специалистов в области религии говорили на заседании областного совета по связям с религиозными объединениями под председательством акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА. По словам руководителя управления по делам религий ЗКО Талгата НЫГМЕТОВА, в области ведутся работы с приверженцами нетрадиционных религий и группами риска. Зачастую в группе риска - безработные, социально-уязвимые слои населения, оралманы и студенты, вахтовики, члены семей, осужденных за религиозные преступления. Поэтому очень важно трудоустроить безработную молодежь. Немаловажным остается вопрос работы со школьниками. Как сообщила руководитель управления образования ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА, в школах Уральска насчитывается 83 ребенка исповедуют религию. - У нас есть три месяца, чтобы поработать с родителями, разъяснить им о необходимости соблюдения единой школьной формы. А то как начинается учебный год, у нас начинается недопонимание со школьниками и родителями, когда ученики хотят посещать школу в платке, - сказал главный имам области Руслан СУЛТАНОВ. На это Айгуль МЫНБАЕВА ответила, что разъяснительные работы ведутся. Между тем, аким области поручил вести учет всех выпускников школ, чтобы никто из них не оставался без учебы или работы. - Мы уже несколько лет такой учет ведем. Все выпускники школ прошлого года учатся или работают. Даже если они не смогли поступили в колледж или вуз, мы определяем их в училища, чтобы они освоили рабочую специальность, - рассказала Айгуль МЫНБАЕВА. Проблемами на селе поделились акимы Каратобинского и Сырымского районов. Как выяснилось, это нехватка теологов и имамов. В настоящее время главы районов выходят с просьбой дать теологам статус преподавателей, чтобы они могли их обеспечить жильем и подъемными в рамках госпрограммы "С дипломом в село". Еще один вопрос касался подготовки теологов и имамов на русском языке, поскольку среди правоверных мусульман много русскоговорящих. Напомним, в конце прошлого года в Уральске без вести пропали жительница Уральска Бахытжамал Хасангалиева и ее несовершеннолетняя дочь. Девочка училась в СОШ №37, была ударницей. 4 ноября ученица 7 "А" класса Дильназ Адилова ушла на каникулы и больше уже в школу не приходила. 12 ноября классный руководитель несколько раз звонила маме девочки, но ее телефон был отключен. 13 ноября в школу пришел отец школьницы, который только вернулся с вахты из города Атырау, и сообщил, что его семья пропала. На сегодняшний день женщину с дочерью так и не нашли. Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА