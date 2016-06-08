ДТП произошло 7 июня в 22.30 в районе банкетного зала "Орбита", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp 2 peshehoda (3) Водитель "Нивы", который сбил девушек, рассказал, что не заметил, как они переходили дорогу. - Я ехал с Селекционного, включил щетки, и вдруг услышал крики, - рассказал водитель. Обоих пострадавших с места происшествия забрала машина скорой помощи. К слову, в нескольких метрах от места происшествия лежали личные вещи сбитых девушек. Другие подробности ДТП выясняются. dtp 2 peshehoda (2) dtp 2 peshehoda (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА