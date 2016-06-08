7 июня в дежурную часть ДВД ЗКО позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что хочет взорвать бомбу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность и местонахождение злоумышленника. - Им оказался временно не работающий, ранее судимый 37-летний гражданин, который на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. - Он водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 273 УК РК – "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ему грозит до шести лет лишения свободы. В ДЧС ЗКО предупреждают жителей города и области, что подобные действия влекут уголовную ответственность.