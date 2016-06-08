Еще одного террориста задержали в Актюбинской области. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев, передает Tengrinews.kz. photo_186711 "Правоохранительными органами принимается комплекс мер по поиску и задержанию преступников, а также по обеспечению безопасности и правопорядка на территории Актобе. Сегодня около шести часов утра в поселке Хобда Хобдинского района задержан один из преступников, участвовавших в нападении. Продолжается розыск оставшихся шестерых преступников", - заявил Садубаев в телефонном разговоре. 5 июня в Актобе произошел теракт. В Казахстане объявлен "желтый" уровень террористической опасности. Ранее сообщалось, что из числа нападавших на объекты в Актобе при активном вооруженном сопротивлении 13 преступников убиты, 4 ранены, 7 участников нападения находятся в розыске. "К сожалению, при совершении разбойных нападений на оружейные магазины 3 человека погибли, 2 - ранены. При пресечении действий вооруженных преступников, а также при их задержании, ранены 5 сотрудников органов внутренних дел. Среди военнослужащих Национальной гвардии при нападении на воинскую часть погибли трое и 6 - ранены. Весь личный состав органов внутренних дел страны продолжает нести службу в усиленном режиме. Обстановка в Актобе и в целом по республике стабильная и находится под контролем", - заявляли в МВД РК ранее.