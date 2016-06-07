В полиции информацию опровергли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта hvylya.net Иллюстративное фото с сайта hvylya.net С 6 июня в городе муссируют слухи о том, что в некоторых районах Уральска была перестрелка. К примеру, вчера, 6 июня, "перестрелка" якобы была в районе магазина "Айгуль". А сегодня уже в мессенджере WhatsApp рассылается аудиозапись, в которой говорится о перестрелке в районе магазина "Айгуль" и в районе Депо. Между тем, начальник местной полицейской службы по ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН опроверг информацию. - Информация не соответствует действительности. В полиции сообщений о стрельбе не было и нет. Ситуация в регионе стабильная. Наряды полиции работают в усиленном режиме, особенно в местах массового скопления людей. Лица, рассылающие ложные сообщения, будут установлены и привлечены к ответственности, - пояснил Манарбек ГАБДУЛЛИН. Напомним, 5 июня в Актобе произошел теракт, в котором погибли 6 Человек. 13 экстремистов были уничтожены. Еще 7 в настоящее время  разыскиваются. В Актобе установлен "красный" уровень, а по всей республике "желтый" уровень террористической опасности.