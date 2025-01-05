Водителей ЗКО предупредили о непогоде

Первые дни нового года не особо балуют жителей ЗКО по-настоящему зимней погодой. Вместо трескучих морозов и сугробов западноказахстанцы наблюдают за окном снег с дождем, огромные лужи и жижу на дорогах. По предварительным данным синоптиков, в ближайшие дни в области ожидается небольшое похолодание, а затем вновь установится теплая погода.

В «Казавтожол» сообщили, что 5 января в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Костанайской областях, а также в области Улытау местами ожидается снег. В связи с этим водителей просят соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.