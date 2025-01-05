Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Водителей ЗКО предупредили о непогоде

В регионе ожидается снег.
Арайлым Усербаева
Водителей ЗКО предупредили о непогоде

Первые дни нового года не особо балуют жителей ЗКО по-настоящему зимней погодой. Вместо трескучих морозов и сугробов западноказахстанцы наблюдают за окном снег с дождем, огромные лужи и жижу на дорогах. По предварительным данным синоптиков, в ближайшие дни в области ожидается небольшое похолодание, а затем вновь установится теплая погода. 

В «Казавтожол» сообщили, что 5 января в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Костанайской областях, а также в области Улытау местами ожидается снег. В связи с этим водителей просят соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах. 

Главный баннер

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article