Водители чуть не захлебнулись в грязи в Мангистау (видео)

Спасатели просто находились в том же районе, и, увидев застрявший автомобиль.

Как сообщает Lada.kz, проезжавшие мимо сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области оказали помощь оказавшимся в беде отдыхающим.





По информации официального представителям ДЧС региона Ерлана Солтанмуратова, вызов на пульт дежурного о происшествии не поступал. Спасатели просто находились в том же районе, и, увидев застрявший автомобиль, незамедлительно оказали помощь.

Спасатели напоминают, что после затяжных проливных дождей почву сильно размывает водой, многие участки теряют прочность и превращаются в вязкое болото.

Ранее сообщалось, что на 1,6 млрд тенге отремонтируют дороги в Уральске.



