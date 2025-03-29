Водители чуть не захлебнулись в грязи в Мангистау (видео)

Как сообщает Lada.kz, проезжавшие мимо сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области оказали помощь оказавшимся в беде отдыхающим.
По информации официального представителям ДЧС региона Ерлана Солтанмуратова, вызов на пульт дежурного о происшествии не поступал. Спасатели просто находились в том же районе, и, увидев застрявший автомобиль, незамедлительно оказали помощь.
Спасатели напоминают, что после затяжных проливных дождей почву сильно размывает водой, многие участки теряют прочность и превращаются в вязкое болото.
Ранее сообщалось, что на 1,6 млрд тенге отремонтируют дороги в Уральске.