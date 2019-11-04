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Происшествия Социум

Водителя «легковушки» зажало при столкновении с пассажирским автобусом в Уральске (фото)

ДТП произошло 4 ноября около 11.00 на пересечении улиц Гагарина и Ружейникова, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На перекрестке улиц Гагарина и Ружейникова столкнулись пассажирский автобус № 2 и легковая машина марки «Мазда». Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, после столкновения водитель легковушки оказался зажат в салоне авто. — В 11.01 поступил вызов о том, что вследствие аварии мужчину зажало в салоне авто. Спасателям пришлось вызволять его с помощью спецтехники. На месте работали четыре спас
Арайлым Усербаева
Водителя «легковушки» зажало при столкновении с пассажирским автобусом в Уральске (фото)
ДТП произошло 4 ноября около 11.00 на пересечении улиц Гагарина и Ружейникова, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
На перекрестке улиц Гагарина и Ружейникова столкнулись пассажирский автобус № 2 и легковая машина марки «Мазда». Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, после столкновения водитель легковушки оказался зажат в салоне авто. — В 11.01 поступил вызов о том, что вследствие аварии мужчину зажало в салоне авто. Спасателям пришлось вызволять его с помощью спецтехники. На месте работали четыре спасателя и одна единица техники. Далее 65-летний мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи, — сообщил Ерлан Турегелдиев. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в ДТП пострадали два человека — 65-летний водитель легковой машины и 25-летняя пассажирка общественного транспорта. — Оба были доставлены в городскую многопрофильную больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Врачи осмотрели пострадавших, и диагноз был исключен. У мужчины диагностирован ушиб мягких тканей лица, у женщины ушибы мягких тканей темени и поясницы. Оба направлены на амбулаторное наблюдение, — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. В пресс-службе департамента полиции информацию подтвердили. Однако подробности пообещали рассказать позже.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС ЗКО
ДТП автобус

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