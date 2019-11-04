Водителя «легковушки» зажало при столкновении с пассажирским автобусом в Уральске (фото)

ДТП произошло 4 ноября около 11.00 на пересечении улиц Гагарина и Ружейникова, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На перекрестке улиц Гагарина и Ружейникова столкнулись пассажирский автобус № 2 и легковая машина марки «Мазда». Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, после столкновения водитель легковушки оказался зажат в салоне авто. — В 11.01 поступил вызов о том, что вследствие аварии мужчину зажало в салоне авто. Спасателям пришлось вызволять его с помощью спецтехники. На месте работали четыре спас