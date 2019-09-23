Аварию на КНС-19 ТОО «Батыс Су Арнасы» обещают устранить сегодня, 23 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, устранение аварии на КНС-19 в настоящее время завершаются. - Силами рабочих ТОО «Батыс Су Арнасы» за ночь была демонтирована труба на поврежденном участке левой ветки. В 10.00 планируется запуск воды. В течение дня давление воды в трубах будет полностью восстановлено. После запуска левой ветки, рабочие приступят к ремонту правой резервной ветки. Ориентировочно ремонтные работы продлятся около двух суток. Эти работы не повлияют на подачу воды, - пояснили в акимате города Уральск. Напомним, 22 сентября из-аварии на коллекторе половина Уральска осталась без воды. 29 мая в 18.30 в поселке Деркул при проведении земельных работ работники частной организации повредили канализационный коллектор диаметром 800 мм. Почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города до сих пор остается без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди. Вода была подана в дома после обеда 30 мая. Позже руководитель ТОО "Батыс Сур Арнасы" Нур Тулеугалиев заявил, что причиной аварии стало использование некачественного материала. Между тем, столичный поставщик не согласен с версией о причинах аварии на КНС в Уральска. Для выявления истинных причин аварии руководство компании ТОО "Amitech Astana" предложило провести экспертизу.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой акимата города Уральска  