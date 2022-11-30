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Социум

Воду временно отключат в нескольких районах Уральска

На участках заменят пожарный гидрант и водопровод. Иллюстративное фото из архива "МГ" В «Батыс су арнасы» предупредили о временном прекращении подачи воды. С 14:30 до 18:00 30 ноября по адресам: улица С. Датова 17, 17/1, 19, 13/3, 21; улица Жамбыла 40, 40/1, 40/2 ТОО «Тауекел», СТО «Азовский». С 10:00 до 18:00 30 ноября по адресам: 4 микрорайон, дома № 2, 3, 3/1, 4, 4а, 10, 10а, 4/1, 2а, 24/1,12/2; АЗС Helios, проспект Абулхаира хана 161, 161А. Жителей просят иметь необходимый запас воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекоменда
Дана Рахметова
Воду временно отключат в нескольких районах Уральска
На участках заменят пожарный гидрант и водопровод.
В Уральске из-за нехватки холодной воды снизят температуру горячей
В Уральске из-за нехватки холодной воды снизят температуру горячей
Иллюстративное фото из архива "МГ" В «Батыс су арнасы» предупредили о временном прекращении подачи воды. С 14:30 до 18:00 30 ноября по адресам:
  • улица С. Датова 17, 17/1, 19, 13/3, 21;
  • улица Жамбыла 40, 40/1, 40/2
  • ТОО «Тауекел»,
  • СТО «Азовский».
С 10:00 до 18:00 30 ноября по адресам:
  • 4 микрорайон, дома № 2,  3,  3/1, 4, 4а, 10, 10а, 4/1, 2а, 24/1,12/2;
  • АЗС Helios,
  • проспект Абулхаира хана 161, 161А.
Жителей просят иметь необходимый запас воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск вода

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