Воду временно отключат в нескольких районах Уральска

На участках заменят пожарный гидрант и водопровод. Иллюстративное фото из архива "МГ" В «Батыс су арнасы» предупредили о временном прекращении подачи воды. С 14:30 до 18:00 30 ноября по адресам: улица С. Датова 17, 17/1, 19, 13/3, 21; улица Жамбыла 40, 40/1, 40/2 ТОО «Тауекел», СТО «Азовский». С 10:00 до 18:00 30 ноября по адресам: 4 микрорайон, дома № 2, 3, 3/1, 4, 4а, 10, 10а, 4/1, 2а, 24/1,12/2; АЗС Helios, проспект Абулхаира хана 161, 161А. Жителей просят иметь необходимый запас воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекоменда