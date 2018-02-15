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Социум

Воины-интернационалисты о войне в Афганистане: Молодые ребята гибли на глазах

15 февраля - День вывода войск из Афганистана. Для солдат, которые побывали в этой войне, это особая дата, возможность встретиться с сослуживцами, поговорить о семье, детях, а самое главное - ни слова о войне. Они не любят вспоминать события, растянувшиеся на долгие годы и долгие километры от Кабула до Джелалабада. На вопросы журналистов афганцы отвечают коротко, не углубляясь в подробности. Но некоторые из них поделились тем, о чем так сложно говорить и вспоминать. То, что осталось в душе и просто невозможно забыть.
gorod
Воины-интернационалисты о войне в Афганистане: Молодые ребята гибли на глазах
15 февраля - День вывода войск из Афганистана. Для солдат, которые побывали в этой войне, это особая дата, возможность встретиться с сослуживцами, поговорить о семье, детях, а самое главное - ни слова о войне. Они не любят вспоминать события, растянувшиеся на долгие годы и долгие километры от Кабула до Джелалабада. На вопросы журналистов афганцы отвечают коротко, не углубляясь в подробности. Но некоторые из них поделились тем, о чем так сложно говорить и вспоминать. То, что осталось в душе и просто невозможно забыть.
ветераны Афганистан

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